Investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en el río Uruguay

Tras el alerta de la Prefectura uruguaya, las autoridades montaron un fuerte operativo en la zona fronteriza. Según los primeros datos recabados por Informe Litoral, se aguardan los resultados de la autopsia.

Facebook Twitter WhatsApp

Una intensa investigación judicial y policial se puso en marcha este sábado tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Uruguay, en plena zona fronteriza. Las autoridades de ambas márgenes trabajan de manera coordinada para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de la persona fallecida.

El procedimiento se inició por la tarde, cuando la Prefectura de Paysandú (Uruguay) alertó a la Prefectura Naval Argentina sobre un cuerpo flotando a la altura del kilómetro 170 del río. De inmediato, personal de la fuerza federal con asiento en Concepción del Uruguay acudió al lugar y constató la presencia del cadáver sobre la línea de la costa.

Te puede interesar: Nogoyá: una motociclista sufrió fracturas múltiples tras chocar con una camioneta

Por razones operativas, el cuerpo fue trasladado hasta la bajada de lanchas del Club Regatas Uruguay, donde se montó un cordón de seguridad alrededor de las 16:00. Según pudo confirmar Informe Litoral, en el lugar se hicieron presentes las máximas autoridades judiciales, encabezadas por el Coordinador de Fiscales, Dr. Fernando Lombardi, y la Agente Fiscal, Dra. María Occhi, junto a peritos de la Policía de Entre Ríos y el médico forense.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a Informe Litoral que en las próximas horas se practicará la autopsia para determinar la causa del deceso y se realizarán los peritajes dactiloscópicos para lograr su correcta identificación.