General Ramírez: avanzan las obras para optimizar el suministro de agua potable

El municipio ejecutó el reemplazo de cañerías en calle 13 de Marzo para garantizar una mayor presión y estabilidad en el servicio del barrio.

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La Municipalidad de General Ramírez continúa con el plan de fortalecimiento de los servicios básicos a través de una nueva intervención en la infraestructura hídrica de la ciudad. En esta oportunidad, el equipo de obras sanitarias trabaja en el reemplazo de 100 metros de cañería vieja, los cuales están siendo sustituidos por una nueva red de 50 mm. Esta actualización técnica es fundamental para evitar pérdidas y asegurar que el caudal llegue de forma eficiente a cada hogar de la zona intervenida.

Las tareas se concentran específicamente sobre la calle 13 de Marzo, en el tramo comprendido entre Maipú y Ávalos. Esta obra resulta estratégica para el sector, ya que el cambio de materiales y el diámetro de la nueva instalación permitirán mejorar sensiblemente la presión de agua y optimizar el funcionamiento general del sistema.(Informe Litoral)

Del archivo: ANSES estará en Ramírez el 13 de abril