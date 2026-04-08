Paraná: cayó un delincuente tras ser identificado por cámaras de seguridad

El operativo policial permitió recuperar elementos de tecnología sustraídos y secuestrar el vehículo en el que se trasladaba el autor del hecho.

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Luego de una investigación iniciada por un hecho de robo, personal policial de la ciudad de Paraná logró la detención de un hombre vinculado al ilícito. La clave del procedimiento residió en el análisis de las cámaras de seguridad, herramienta que permitió a los efectivos rastrear el recorrido de los sospechosos y determinar su zona de ingreso tras cometer el asalto, facilitando así un despliegue certero en el área.

En el lugar de la intervención, los uniformados localizaron a uno de los sospechosos junto a la motocicleta utilizada para cometer el robo. Al momento de la demora, el individuo portaba entre sus pertenencias varios de los objetos denunciados, destacándose un cargador de iPhone, auriculares con su respectivo estuche y un llavero, elementos que fueron reconocidos por el damnificado.

Informado sobre los resultados, el fiscal interviniente ordenó el secuestro del rodado y dispuso que el sujeto sea trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales. En cuanto a los bienes recuperados, las autoridades procedieron a la restitución inmediata a su propietario, dándose por finalizado el operativo con éxito.(Informe Litoral)