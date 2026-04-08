Paraná: una mujer fue detenida tras intentar robar una moto en un edificio

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En el marco de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la ciudad de Paraná, personal policial intervino en un intento de robo tras recibir un llamado de alerta a través del servicio 911. El episodio tuvo lugar en un edificio de departamentos ubicado sobre la calle Alfredo Palacios, donde un vecino advirtió ruidos sospechosos que provenían del sector de las cocheras. Al asomarse por el balcón de su vivienda, el hombre observó con claridad a una mujer que manipulaba la motocicleta de su hijo con la intención de sustraerla.

Ante la situación, el vecino decidió intervenir de inmediato, descendió rápidamente hacia el estacionamiento y logró demorar a la mujer antes de que pudiera escapar del lugar. Al arribar los móviles policiales, los efectivos constataron el hecho y procedieron a formalizar el operativo de aprehensión. En cuanto al contexto delictivo en la capital provincial y el accionar de las fuerzas de seguridad en la zona, se expresó a Informe litoral la importancia del compromiso vecinal y la rapidez del reporte al sistema de emergencias para frustrar este tipo de ilícitos en propiedad privada.

Finalmente, las autoridades policiales comunicaron el procedimiento al fiscal en turno, quien ordenó la detención de la sospechosa y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojada mientras se realizan las actuaciones judiciales correspondientes por el delito en grado de tentativa.