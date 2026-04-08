Abrieron las inscripciones para los Vouchers Educativos 2026 en todo el país

Este miércoles, el Gobierno oficializó la apertura de la convocatoria para el programa Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica diseñada para acompañar a las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. La medida, que alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, es impulsada por la Secretaría de Educación bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Esta nueva edición busca dar continuidad a la herramienta implementada en los años anteriores, recordando que durante el ciclo lectivo pasado el beneficio se extendió durante nueve meses consecutivos, abarcando desde marzo hasta diciembre.
Para acceder a esta ayuda mensual por cada menor, el grupo familiar debe cumplir con requisitos económicos y administrativos específicos. El tope de ingresos mensuales de la familia no puede superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, cifra que actualmente asciende a $2.504.600 según la actualización de febrero de 2026. Asimismo, es condición obligatoria que el estudiante mantenga su condición de alumno regular y que los responsables cuenten con el CBU actualizado en Mi Anses y el registro correspondiente en la plataforma Mi Argentina para garantizar la acreditación de los fondos.
Un punto fundamental de esta edición es el cumplimiento con la institución educativa, ya que la normativa establece que los beneficiarios no deben registrar atrasos en el pago de las cuotas escolares. La acumulación de dos meses consecutivos de impago genera una suspensión temporal de la asistencia, mientras que alcanzar las tres cuotas impagas deriva en la cancelación definitiva del beneficio según lo informado oficialmente. De esta manera, el programa funciona como un alivio financiero directo para asegurar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo privado subvencionado.
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