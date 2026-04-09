Analizan la posibilidad de trasladar HIF Global en Paysandú

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, propuso al presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, relocalizar la planta de refinería de combustible sintético de HIF Global dentro del departamento, con el objetivo de mejorar las condiciones logísticas del proyecto y reducir tensiones con Argentina.

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La iniciativa surge tras gestiones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien intervino para facilitar el diálogo bilateral y contribuir a un acuerdo favorable para ambas partes. Gracias a las mismas, se activaron los mecanismos de consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay y la ciudad de Colón fue incorporada dentro del área contemplada para el estudio de impacto ambiental que requiere una obra de esta magnitud.

Al finalizar el encuentro que mantuvo este miércoles en Torre Ejecutiva con el presidente de Uruguay Yamandú Orsi, Olivera destacó que el planteo busca ubicar la planta en un sitio que mantenga o mejore las condiciones originales, optimizando la infraestructura existente y acelerando los procesos de evaluación ambiental y logística. “Sería necio no analizarlo”, afirmó el intendente, subrayando que la propuesta representa un “elemento nuevo” en la discusión sobre el proyecto.

El traslado, según Olivera, no solo favorecería la relación con la vecina provincia de Entre Ríos, sino que permitiría avanzar en un “círculo virtuoso” para Paysandú, la región y el país, dentro del proceso de transformación de la matriz energética. En este sentido, señaló que la planta podría constituir “la posible mayor inversión en la historia” de Uruguay.

El intendente también remarcó que el proyecto sigue siendo viable, siempre que se generen condiciones adecuadas en materia de costos de energía. “Se está haciendo todo justamente para concretarlo, la señal es positiva”, sostuvo.

Por último, Olivera indicó que la propuesta de relocalización ya estaba en análisis previo y que el gobierno nacional la evalúa con interés. “Aparentemente estamos todos bastante alineados”, concluyó, anticipando que la decisión final podría representar un escenario de “ganar-ganar” para todos los involucrados.