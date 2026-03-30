Colón: se pone en marcha el Observatorio Económico Turístico para potenciar la región

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En un acto celebrado en el histórico Molino Forclaz, la Municipalidad de Colón formalizó su adhesión al Observatorio Económico Turístico, una iniciativa impulsada junto al Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER). El acuerdo, firmado por el intendente José Luis Walser y el secretario de Turismo provincial Jorge Satto, establece un marco de colaboración técnica para relevar, sistematizar y analizar información clave sobre el movimiento de visitantes. Esta herramienta busca transformar la gestión del sector, permitiendo que las decisiones dejen de basarse en percepciones para sustentarse en datos reales sobre el impacto económico y el comportamiento de la demanda en el territorio.

Durante el encuentro, se destacó que la Microrregión Tierra de Palmares concentra casi el 40 por ciento de la infraestructura turística de toda la provincia, lo que vuelve indispensable contar con estadísticas precisas para enfrentar desafíos actuales como la competencia del turismo emisivo. El intendente Walser enfatizó que conocer qué buscan los turistas y cuáles son los atractivos más valorados es vital para diseñar estrategias que logren extender la permanencia de los visitantes. En este sentido, el Observatorio funcionará como un motor para identificar oportunidades de mejora y optimizar la inversión tanto pública como privada en los destinos que integran la región.

La firma también sirvió para ratificar el éxito del trabajo articulado entre los municipios de la zona, independientemente de sus banderas políticas, bajo una visión estratégica a diez años. Como parte de esta agenda conjunta, se anunció la continuidad del Pasaporte Termal, una política que fomenta el recorrido entre los distintos complejos de la microrregión. Por su parte, las autoridades provinciales remarcaron que el turismo es uno de los principales motores de desarrollo y generación de empleo en Entre Ríos, y que este nuevo sistema de información, construido junto a los prestadores locales, posiciona a Colón y sus alrededores en un camino de crecimiento sostenible y proyección internacional.(Informe Litoral)