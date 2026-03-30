ANSES: este martes vence el plazo para presentar la Libreta AUH y cobrar el retenido

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó que este martes 31 de marzo finaliza el plazo definitivo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período 2025. Este documento es la herramienta legal para que el Estado verifique el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores. El cumplimiento de este trámite es estrictamente obligatorio para los padres o tutores que se desempeñan en la informalidad, el servicio doméstico o que se encuentran desempleados, ya que su omisión impide el acceso a fondos fundamentales para la economía familiar.

El principal incentivo para realizar la gestión es la liberación del 20% del complemento acumulado durante el año anterior. Este monto, que el organismo retiene mensualmente, se liquida de forma conjunta una vez que se procesa la información de la Libreta. Además de este pago extraordinario, la acreditación de la escolaridad permite a los beneficiarios acceder a la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico clave para afrontar los gastos del ciclo lectivo vigente. Es importante destacar que el valor total a cobrar dependerá de la cantidad de hijos a cargo y de la movilidad de la asignación durante el ejercicio pasado.

Para completar el proceso, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar los datos de sus hijos. En caso de que la información no esté cargada digitalmente, es necesario descargar, imprimir y llevar el formulario oficial a los centros de salud y establecimientos educativos para obtener las firmas y sellos pertinentes. Finalmente, la presentación se concreta subiendo una foto nítida del formulario en formato JPG, asegurándose de que las cuatro esquinas sean visibles y que el archivo no supere los 3 MB. ANSES notificará la recepción exitosa del trámite a través de un correo electrónico, confirmando así que el pago del retenido se efectuará en los meses subsiguientes.