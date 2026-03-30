Vuelve «Paraná Ama la Pizza»: locales ofrecerán descuentos del 50% este miércoles

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y el EMPATUR confirmaron el regreso de la jornada de beneficios para este 1° de abril en la capital entrerriana.

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La ciudad de Paraná se prepara para una nueva edición de «Paraná Ama la Pizza», el evento que busca consolidar a la capital provincial como un referente gastronómico en la región. Durante la jornada del próximo miércoles 1° de abril, los establecimientos adheridos ofrecerán todas sus variedades de pizza con un 50% de descuento.

La promoción regirá exclusivamente para el consumo en el local en la franja horaria de 20:00 a 00:00. Según informaron desde la organización, el beneficio será válido con cualquier medio de pago y varios locales contarán con opciones sin TACC, asegurando una propuesta inclusiva para vecinos y turistas.

Con esta iniciativa, la AEHGP y el EMPATUR invitan a la comunidad a disfrutar de la identidad culinaria de la ciudad, fomentando el encuentro recreativo en los diversos salones y espacios gastronómicos que ofrece la capital de Entre Ríos.(Informe Litoral)