La Provincia y el CFI acompañan el crecimiento de empresas entrerrianas en Viale

El gobernador Rogelio Frigerio, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, desarrollaron este martes una agenda de actividades en dicha localidad del departamento Paraná, enfocada en el acompañamiento a proyectos productivos financiados por el organismo.

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El mandatario fue recibido por el intendente Carlos Weiss, y junto a las autoridades que los acompañaron, visitaron la empresa Metalúrgica Fontana SRL, en el marco del financiamiento otorgado por el CFI a través de la Línea Mujeres, por un monto de 182 millones de pesos, destinado a adquirir paneles solares y maquinaria. En la oportunidad, también se concretó la entrega del decreto de adhesión al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

Posteriormente, se trasladaron a la empresa avícola Don Eduardo Eduardo Stertz e Hijos SRL, donde se interiorizaron sobre el proyecto financiado mediante la línea de Abordaje Integral del CFI, en el marco del Programa de Acciones Sustentables. La inversión, de 300 millones de pesos, se asigna a la incorporación de paneles fotovoltaicos para mejorar la eficiencia energética del establecimiento.

El concluir la agenda, Frigerio agradeció a las autoridades del CFI «por el acompañamiento permanente y al sector productivo en general». «Estamos brindando créditos del CFI, pero también la posibilidad de que tengan garantías, a través del Fondo de Garantías Recíprocas de la provincia, y del RINI, el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones. Tiene que ver con estar siempre al lado del que produce, del que genera riqueza y, lo más importante, al lado del que genera empleo en el sector privado», destacó.

En referencia a este último aspecto, insistió: «Es nuestra meta, nuestro norte, el principal objetivo que tenemos en la gestión y, aún en momentos complicados como este, no aflojamos, como tampoco lo hace nuestro sector productivo y nuestros empresarios, que siguen apostando porque creen, igual o más que yo, que tenemos un enorme potencial para aprovechar».

En sintonía, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, retribuyó el agradecimiento y evaluó los alcances de su visita a la provincia, expresando: «Hay un montón de empresarios pensando en expandirse, en abrir nuevos mercados afuera del país, en agregar nuevas líneas de producción, en invertir, en arriesgar y eso requiere que el Estado, inteligentemente, acompañe esos procesos con crédito, garantía, infraestructura, rutas, líneas de atención y demás. Creo que Entre Ríos está haciendo esa tarea muy bien».

A su turno, el intendente Carlos Weiss agradeció al mandatario y a todo su equipo de trabajo «por visitar las empresas, que son las que generan mano de obra privada y dinamizan la economía local». Además, remarcó la importancia de contar con la presencia del CFI: «Esto indica que hay posibilidades crediticias, lo que permite seguir generando empleo en el sector privado».

La visión del sector empresarial

Por su parte, el fundador de la empresa metalúrgica, Luis Fontana, subrayó el impacto positivo de estas herramientas, que «representan un apoyo fundamental para seguir creciendo, incorporar tecnología y generar mano de obra, algo que siempre anhelamos y por lo cual trabajamos», mientras que su hija Antonella Fontana destacó el valor del acceso al financiamiento y el acompañamiento institucional, señalando que «la visita del gobernador y del referente del CFI demuestran que hay un compromiso con el sector privado».

En tanto el propietario de la empresa Eduardo Stertz e Hijos SRL, Cristian Stertz, agradeció al gobernador, a Lamothe y al intendente por su presencia. «Es una visita muy importante, nos sentimos muy contentos de haberlos recibido y que hayan conocido parte de lo que hace la empresa», expresó. Asimismo, señaló que durante el encuentro dialogaron sobre distintos temas vinculados al desarrollo de la firma.

La comitiva que acompañó al gobernador estuvo compuesta por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Industria, Catriel Tonutti, y de Energía, Jorge Tarchini, los titulares de Enersa, Uriel Brupbacher, y de la ATER, Jesús Korell; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, y el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Marcelo Wechsler.