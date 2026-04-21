La Escuela Agrotécnica Las Delicias fortalece su compromiso con las Buenas Prácticas Lecheras

La Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias continúa consolidando su crecimiento institucional al integrarse como uno de los primeros 50 tambos adheridos al Programa entrerriano de Buenas Prácticas Lecheras (BPL), una iniciativa clave para el fortalecimiento del sector productivo provincial.

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En este marco, la institución participó de la presentación de los resultados del primer tramo del programa en un encuentro que constituyó un espacio estratégico para analizar los avances alcanzados en materia de calidad de leche, inocuidad, productividad y sustentabilidad de los sistemas productivos.

La incorporación de la escuela al programa reafirma su compromiso con la formación técnica de calidad, alineada a las demandas actuales del sistema socioproductivo y a las normativas vigentes del sector lechero. Asimismo, fortalece el vínculo entre educación y producción, promoviendo prácticas responsables y sostenibles.

Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de estos espacios de articulación y agradecieron a las instituciones organizadoras por convocarlos a ser protagonistas del crecimiento agroindustrial de la región.

De esta manera, la Escuela Las Delicias continúa aportando desde la Educación Agrotécnica al desarrollo productivo y sustentable de Entre Ríos.

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