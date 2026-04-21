Detuvieron a un hombre que transportaba un tubo de GNC robado en Paraná

Lo que comenzó como una observación de rutina en la sala de videovigilancia de Paraná terminó en un exitoso operativo de prevención en la zona este de la ciudad. El movimiento de un hombre que cargaba un tubo de gas GNC por la intersección de calles Rondeau y Gorostiaga llamó la atención de los operadores, quienes, ante la sospecha de un posible ilícito, dieron aviso inmediato a las unidades que patrullaban las cercanías. La rapidez del reporte permitió que los efectivos llegaran al lugar justo a tiempo para identificar al individuo antes de que continuara su marcha.
Según pudo saber Informe Litoral, el encuentro con los agentes confirmó las sospechas iniciales, ya que el hombre no logró explicar el origen del pesado equipo ni acreditar su propiedad. Ante la falta de respuestas claras, se estableció comunicación con el fiscal de turno, quien ordenó el secuestro preventivo del cilindro y la detención del sujeto. Este episodio pone de relieve cómo la coordinación entre la vigilancia digital y el despliegue en territorio se ha vuelto una pieza fundamental para intervenir en situaciones que, de otro modo, podrían haber pasado inadvertidas.
El desenlace de la jornada incluyó el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia. Por su parte, las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad ya forman parte del expediente y servirán como prueba clave para determinar la procedencia del elemento recuperado. Con acciones de este tipo, se busca llevar tranquilidad a los barrios, demostrando que el uso de herramientas tecnológicas integradas es hoy un pilar esencial para la seguridad y el cuidado de los bienes de los ciudadanos.