Nogoyá: Alicia Aluani visitó la Cooperativa Recupera y el Club Sirio Libanés

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En el marco de una agenda de trabajo enfocada en el crecimiento local, la vicegobernadora Alicia Aluani visitó la Cooperativa Nogoyá Recupera, donde se presentó una nueva prensa enfardadora vertical que permitirá triplicar la capacidad de procesamiento de materiales reciclables. La adquisición de esta maquinaria demandó una inversión de más de 25 millones de pesos, financiados a través de gestiones conjuntas entre el Gobierno de Entre Ríos y el municipio. Esta mejora tecnológica resulta clave para optimizar la clasificación de residuos sólidos urbanos y fortalecer la economía circular, dignificando la labor de los recicladores locales que operan en la planta de tratamiento.

Posteriormente, la mandataria se trasladó a las instalaciones del Club Deportivo Sirio Libanés. Durante su visita, recorrió las obras del nuevo piso en la cancha de básquet y realizó una entrega de elementos deportivos destinados a las actividades formativas de la institución. Aluani destacó que estas visitas tienen como objetivo respaldar el desarrollo de espacios que funcionan como pilares de contención social y transmisión de valores para los jóvenes. La jornada concluyó con un mensaje de compromiso hacia el trabajo en equipo, subrayando que la inversión en infraestructura productiva y deportiva es esencial para el progreso y la integración de la comunidad.