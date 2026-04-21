“Legislar en la Era Digital: herramientas y desafíos”, es la nueva capacitación de la Vicegobernación

El Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación en articulación con el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos impulsa una nueva instancia formativa. Los interesados podrán inscribirse hasta el 4 de mayo.

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El Instituto de Formación Legislativa (IFL) de la Vicegobernación de Entre Ríos en conjunto con el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) desarrollarán una nueva capacitación denominada “Legislar en la era digital: herramientas y desafíos”.

El curso está diseñado para fortalecer la gestión parlamentaria, integrando nuevas tecnologías y técnicas de comunicación que mejoren la calidad institucional, la transparencia y el vínculo con la ciudadanía.

La nueva instancia de formación abordará diversas temáticas como la incorporación del lenguaje claro para hacer normas comprensibles y accesibles; el uso estratégico de la inteligencia artificial para optimizar la redacción, el análisis y la productividad legislativa; la implementación de la firma digital como garantía de seguridad jurídica; y la modernización de los procesos parlamentarios a través de sistemas de gestión, voto electrónico y datos abiertos.

Destinatarios:

El curso está dirigido a concejales, empleados y asesores legislativos de la provincia.

Modalidad y duración:

La modalidad del curso es virtual y sincrónica. La duración es de seis clases y comienza el jueves 7 de mayo.

Inscripciones:

Las y los interesados tendrán tiempo para inscribirse hasta el 4 de mayo en el siguiente link: https://www.senadoer.gob.ar/instituto-formacion-legislativa/inscripciones-sa/

Ejes temáticos del Programa:

Módulo 1: Lenguaje Claro y Comunicación Ciudadana: Enfocado en transformar la redacción jurídica en textos accesibles, eliminando vicios y arcaísmos, y fortaleciendo la participación ciudadana.

Enfocado en transformar la redacción jurídica en textos accesibles, eliminando vicios y arcaísmos, y fortaleciendo la participación ciudadana. Módulo 2: Inteligencia Artificial (IA): Capacitación en el uso de herramientas de IA generativa para la redacción técnica de proyectos, análisis de antecedentes y mejora de la productividad parlamentaria.

Capacitación en el uso de herramientas de IA generativa para la redacción técnica de proyectos, análisis de antecedentes y mejora de la productividad parlamentaria. Módulo 3: Firma Digital y Seguridad Jurídica: Implementación de firma digital (Ley 25.506), gestión documental y ciberseguridad para garantizar la integridad y no repudio de los documentos.

Implementación de firma digital (Ley 25.506), gestión documental y ciberseguridad para garantizar la integridad y no repudio de los documentos. Módulo 4: Gestión de Sesiones y Voto Electrónico: Optimización de plataformas de gestión, control de quórum, administración del debate y transparencia en la votación nominal.

Perfil de los Capacitadores:

Ing. Fernando Bernabé Rocca: Magíster en Políticas Públicas e Ingeniero Civil. Experto en Lenguaje Claro, cofundador de la Red de Lenguaje Claro Argentina y ex Director General de Programas de Investigación y Capacitación en el Senado de la Nación.

Magíster en Políticas Públicas e Ingeniero Civil. Experto en Lenguaje Claro, cofundador de la Red de Lenguaje Claro Argentina y ex Director General de Programas de Investigación y Capacitación en el Senado de la Nación. Dra. Jaquelina C. A. Ortiz: Abogada y Escribana. Especialista en técnica legislativa con amplia trayectoria en el Senado de la Nación en áreas de Asuntos Constitucionales y Ley Clara. Docente en gestión parlamentaria.

Abogada y Escribana. Especialista en técnica legislativa con amplia trayectoria en el Senado de la Nación en áreas de Asuntos Constitucionales y Ley Clara. Docente en gestión parlamentaria. Ing. Miguel Gustavo Lencina: Ingeniero en Sistemas de Información (UTN). Director de Modernización de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, responsable de proyectos de Recinto Digital y Firma Digital. Secretario del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos.