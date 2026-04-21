Simuló ser comprador, le robó la moto al vendedor en Paraná y fue atrapado por la Policía

El delincuente engañó al propietario en el Barrio Incone durante una presunta operación de venta. Según supo Informe Litoral, los efectivos recuperaron el vehículo tras un operativo en calle Combatientes de Malvinas.

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Un hecho de inseguridad bajo la modalidad de engaño tuvo lugar este lunes por la noche en la capital entrerriana. En el Barrio Incone, un hombre que había puesto su motocicleta a la venta se reunió con un supuesto interesado para concretar la transacción. Sin embargo, el delincuente simuló que iba a realizar la compra y, bajo la excusa de querer probar el funcionamiento del rodado, huyó rápidamente del lugar perdiéndose entre los pasillos de la zona.

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Tras las primeras tareas investigativas, el personal policial logró establecer la identidad del autor del hecho y localizó su domicilio en la calle Combatientes de Malvinas. Los efectivos montaron una guardia en las inmediaciones de la vivienda y procedieron a la demora del sospechoso apenas fue divisado, logrando además el hallazgo de la motocicleta sustraída.

Tras informar al fiscal en turno, se dispuso el secuestro del vehículo y la correcta identificación del demorado, quien quedó formalmente supeditado a la causa judicial. Según supo Informe Litoral, el rodado fue restituido a su dueño original luego de las diligencias de rigor. Las autoridades recordaron la importancia de realizar este tipo de ventas en lugares seguros y con presencia de testigos para evitar caer en este tipo de estafas.