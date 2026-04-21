ARCA implementó un nuevo régimen simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una modificación sustancial en la normativa para la determinación e ingreso del Impuesto a las Ganancias. Mediante la Resolución General 5836/2026, el Gobierno nacional habilitó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, un esquema opcional que se encuadra en la Ley 27.799. Esta medida tiene como objetivo central reducir la carga administrativa de los contribuyentes residentes en el país, apoyándose en el sistema de Inocencia Fiscal para facilitar la interacción entre el ciudadano y el fisco de manera más transparente.

Para acceder a esta modalidad, los usuarios deberán ingresar al servicio «Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado» en la web oficial del organismo, contando obligatoriamente con Clave Fiscal nivel 2 o superior. Bajo este sistema, ARCA presentará de forma automática la información precargada que ya consta en sus registros, incluyendo datos aportados por agentes de retención o terceros. El contribuyente tendrá la facultad de revisar dicha información y realizar los ajustes, incorporaciones o eliminaciones que considere necesarios antes de efectuar el envío definitivo de la declaración jurada.

Finalmente, la normativa también regula el procedimiento para las declaraciones juradas rectificativas, estableciendo que cualquier corrección posterior deberá realizarse a través del mismo régimen (general o simplificado) que se haya utilizado originalmente. Con esta actualización, el organismo busca que la liquidación anual sea un proceso más dinámico, permitiendo que el declarante valide su situación fiscal con mayor agilidad, siempre que cumpla con los requisitos de elegibilidad previstos en el nuevo marco legal vigente.