Este martes sesiona el Concejo Deliberante de Paraná

Los ediles sesionarán este martes 21 de abril, a partir de las 9. Las deliberaciones se podrán seguir en vivo por el canal de YouTube “cdparana”.

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En este marco, junto a otros tres despachos de la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, estará en condiciones de ser aprobado el proyecto impulsado por el concejal Fernando Quinodoz, junto a las y los ediles Emiliano Gómez Tutau, Luisina Minni, Fernanda Facello Gerez, Silvia Campos, Darío Báez, Pablo Donadío, Máximo Miguez, Susana Farías y Ana Ruberto, a través del cual se propone el cambio de denominación de la actual plaza “Carlos Alvear” por la de “Patrono Miguel Arcángel”.