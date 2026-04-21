En este marco, junto a otros tres despachos de la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, estará en condiciones de ser aprobado el proyecto impulsado por el concejal Fernando Quinodoz, junto a las y los ediles Emiliano Gómez Tutau, Luisina Minni, Fernanda Facello Gerez, Silvia Campos, Darío Báez, Pablo Donadío, Máximo Miguez, Susana Farías y Ana Ruberto, a través del cual se propone el cambio de denominación de la actual plaza “Carlos Alvear” por la de “Patrono Miguel Arcángel”.
Este martes sesiona el Concejo Deliberante de Paraná
Los ediles sesionarán este martes 21 de abril, a partir de las 9. Las deliberaciones se podrán seguir en vivo por el canal de YouTube “cdparana”.