Alerta por un «Superniño»: advierten sobre lluvias extremas y crecidas en el NEA

El investigador del CONICET, Juan José Neiff, señaló que el fenómeno ya está en gestación y podría alcanzar magnitudes históricas, afectando directamente a la Cuenca del Plata hacia finales de año.

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El escenario climático global ha comenzado a emitir señales de alerta que posicionan al Nordeste Argentino (NEA) en el centro de un potencial impacto ambiental. Según advirtió Juan José Neiff, investigador principal del CONICET y experto en ecología de humedales, se está configurando un evento de El Niño de gran magnitud, cuyas consecuencias directas incluirían precipitaciones intensas, eventos meteorológicos extremos y una marcada crecida de los ríos Paraná y Paraguay.

Los datos analizados por especialistas indican que la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial ya se encuentra aproximadamente dos grados por encima del promedio histórico. Este calentamiento, que podría escalar hasta los +3 grados para finales de 2026 o inicios de 2027, genera un aumento crítico en la evaporación y, por consiguiente, en el volumen de lluvias sobre el continente. Se estima que este fenómeno se consolidaría plenamente en los próximos meses, siendo comparable en intensidad al histórico evento registrado entre 1997 y 1998.

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El impacto de este «Superniño» no se limita solo a lo meteorológico, sino que regula dimensiones clave de la vida cotidiana como el transporte, la energía, el agro y el turismo. Neiff subrayó que las ciudades situadas en zonas bajas, tales como Resistencia, Reconquista o Clorinda, enfrentan un riesgo dual: la crecida de los cauces hídricos y la acumulación de agua por lluvias locales, lo que pone a prueba la infraestructura de desagües y estaciones de bombeo.

Finalmente, el experto llamó a la prevención en el ámbito sanitario, ya que el incremento de la humedad ambiental suele favorecer la proliferación de mosquitos vectores de enfermedades como el dengue. Aunque las obras hídricas en la región han mostrado efectividad en episodios previos, se advirtió que la magnitud de este fenómeno podría superar los umbrales de previsión actuales, exigiendo un monitoreo constante de los modelos climáticos internacionales para mitigar posibles daños en las zonas más vulnerables de la provincia y la región.