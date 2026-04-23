Se viene un jueves soleado pero fresco por la mañana y la noche

El sol prevalecerá durante la jornada aunque continuará fresco por la mañana y la noche. No obstante, ya hay anuncios de inestabilidad para el sábado.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este jueves 23 de abril tendrá algunas nubes en la provincia de Entre Ríos y temperaturas otoñales. En esa línea, se pronostica que las mínimas serán de 12 grados.

Para el fin de semana, probablemente el sábado, se esperan inestabilidades, con probabilidad de lluvias aisladas. En tanto, luego se aguarda la irrupción de un nuevo frente frío.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé una jornada con algunas nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados. En estas localidades se espera un día ligeramente nublado y con neblinas.

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