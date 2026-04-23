Senador Cavagna sobre las concesiones viales: “Si hay peaje tiene que haber inversión”

El legislador entrerriano defendió la Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia porque “brinda seguridad jurídica y complementa el trabajo del Estado en la mejora de rutas y caminos”. Sobre la reforma previsional aseguró: “Todos defendemos la Caja de Jubilaciones” y prometió que “no se cerciorará ningún derecho adquirido”.

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El senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna -Juntos por Entre Ríos- fue uno de los hombres del oficialismo que más fuerte defendió la recientemente sancionada Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia, tanto en el recinto como en los medios de comunicación.

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En el programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, el legislador destacó que “una vez que se promulgue la ley tendremos un régimen especial de concesiones del cual estábamos carentes, por lo que era una necesidad jurídica planteada por todos los sectores políticos que integran las Cámaras y con buen tino el Ejecutivo envió el proyecto de Ley a la Legislatura”, comentó.

Respecto a los alcances de la iniciativa, remarcó que otras provincias como Córdoba, Santa Fe e inclusive Buenos Aires ya aplican propuestas similares. “Nosotros como provincia tenemos facultades de concesionar a través de un contrato a empresas o sociedades parte de la infraestructura para que se realicen inversiones. Por ejemplo, mejora de una ruta a cambio del cobro de un peaje a medida que cumplan ese contrato. Es decir, si hay peaje tiene que haber inversión y para eso tiene que existir seguridad jurídica que es lo que trae esta nueva ley”, valoró en relación a los contratos que tendrán una duración máxima de 25 años.

En cuanto a cuuáles podrían ser los primeros tramos afectados por este nuevo sistema, Cavagna prefirió no brindar demasiados detalles aún, pero adelantó que por el momento lo evalúan para la ruta 45 en el departamento Islas y hasta un tramo de la Ruta 12 entre Paraná y Crespo. “Es una oportunidad más de trabajar codo a codo con inversores privados y complementar este plan de mejoras viales que ya realiza el Gobierno”, expresó el legislador.

Polémica con el bloque del Justicialismo

Una de los cruces que dejó la sanción de la Ley fue con el PJ cuyos legisladores acompañaron el proyecto el Diputados, pero no en el Senado. Ante ello, Cavagna fue el hombre de Juntos por Entre Ríos que salió a defender la postura oficial al sostener que “es llamativo porque hicieron aportes y hasta el propio Juan José Bahillo (diputado del PJ) consideró que es una ley necesaria y después en el Senado no acompañaron. Será un problema que tienen que resolver puertas adentro. No sé si tienen que rendirle cuentas a (Edgardo) Kueider o a (Sergio) Urribarri. Lo que sí, tienen que coordinar las acciones porque sino es muy llamativo. Nosotros siempre garantizamos el diálogo y el debate en cada iniciativa que se trata”, enfatizó.

Reforma previsional

Respecto a la propuesta del Ejecutivo y a toda la polémica que se generó ya que hay sectores que consideran que es una “quita de derechos”, Rafael Cavagna aseguró que “nosotros venimos para resolver y enfrentar los problemas y no patearlos para adelante. Todos defendemos y queremos nuestra Caja de Jubilaciones, tanto los que marcharán mañana (por la marcha convocada para este jueves por la Multisectorial) como nosotros. Queremos preservar el 82% móvil y ser una de esas 13 provincias que orgullosamente tiene el sistema previsional propio pero para ello es necesario que haya un sistema solidario de aportes que sea autosustentable. El anterior gobernador (por Gustavo Bordet) se pasaba diciendo que había que hacer algo, pero no se hacía, la actual ley es obsoleta y es necesario hacer una nueva con diálogo y sin cercenar ningún derecho adquirido”, prometió. (Informe Litoral)

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