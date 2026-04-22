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Ruta 12: un auto chocó contra un caballo suelto y hay tres heridos

El violento siniestro ocurrió al amanecer en el acceso a una localidad entrerriana; el vehículo transportaba a cinco personas que viajaban desde Gualeguaychú hacia Villa Libertador San Martín.

Un grave siniestro vial sacudió la tranquilidad de la Ruta Nacional 12 en las primeras horas de este miércoles, cuando un automóvil impactó de lleno contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 7 de la mañana a la altura del kilómetro 331, en el acceso a la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá, en un momento de alta circulación vehicular.

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En el vehículo involucrado, un Toyota Corolla, se trasladaban cinco personas dos hombres y tres mujeres de entre 39 y 59 años quienes habían iniciado su viaje en la ciudad de Gualeguaychú y tenían como destino final Villa Libertador San Martín. La violencia del choque contra el animal provocó daños de gran magnitud en la estructura del rodado, lo que generó una inmediata movilización de los servicios de emergencia.

A raíz de la fuerte colisión, tres de los ocupantes debieron ser asistidos y trasladados de urgencia al Hospital Santa Rosa. Según el primer reporte médico oficial, los heridos presentaban lesiones de carácter leve, aunque el personal de salud decidió que permanecieran en observación para evaluar su evolución y descartar cualquier complicación derivada del fuerte traumatismo.

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En el lugar del accidente trabajó intensamente el personal policial de la jurisdicción para labrar las actuaciones correspondientes y retirar al equino de la cinta asfáltica. El operativo resultó fundamental para normalizar el tránsito en una zona de flujo constante, mientras las autoridades intentan establecer la propiedad del animal para determinar las responsabilidades legales ante este peligroso episodio en la ruta.(Con información de Ahora)

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