Diamante: bomberos controlaron las llamas en un garage tras el incendio de un vehículo

El siniestro se originó por un desperfecto eléctrico en un automóvil y demandó un intenso operativo de tres dotaciones para evitar que el fuego afectara la totalidad de la vivienda.

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Un importante incendio se registró este martes 21 de abril al mediodía en la ciudad de Diamante, cuando un automóvil sufrió un aparente desperfecto eléctrico mientras se encontraba estacionado dentro de una cochera. El incidente tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Dr. López y 3 de Febrero, donde el fuego comenzó a propagarse rápidamente por el recinto, generando alarma entre los vecinos de la zona.

La intervención oficial se inició alrededor de las 12:20, luego de que un transeúnte alertara personalmente en la guardia del cuartel sobre la emergencia. Ante la gravedad del reporte, se activó un rápido despliegue de unidades, enviando en primera instancia al Móvil 9 con cuatro bomberos, a los que se sumaron minutos después el Móvil 8 y el Móvil 1, conformando un operativo total de ocho efectivos abocados a la extinción del foco ígneo.

Una vez en el sitio, el personal de bomberos implementó diversas técnicas de ataque que permitieron sofocar el incendio y retirar el vehículo del interior de la propiedad. Esta maniobra resultó fundamental para garantizar la integridad estructural de la casa, logrando evitar que las llamas se propagaran hacia las habitaciones colindantes. Tras asegurar el área y realizar las tareas de enfriamiento, las unidades regresaron al cuartel a las 13:25.

Pese a la magnitud del siniestro y los importantes daños materiales registrados tanto en el rodado como en el garage, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar durante el operativo.(Con información de Diamante FM)