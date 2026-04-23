Fórmula 1 en Palermo: horarios y detalles del evento gratuito que protagonizará Franco Colapinto

Franco Colapinto hará una exhibición en la Argentina arriba de un auto de Alpine. El evento se realizará el domingo 26 de abril en Buenos Aires y los fanáticos podrán acercarse para ver en acción al piloto de Pilar.
La jornada tendrá como eje un circuito callejero de 2 kilómetros que se montará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales que serán el punto culminante del día.
Cómo será el evento de Colapinto en Buenos Aires: zonas gratuitas, sectores exclusivos y experiencias VIP
- Un sector abierto y gratuito.
- Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
- En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
- El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
Cuál es el auto en el que correrá Colapinto en Buenos Aires
El tramo delimitado será recorrido sobre un Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El reglamento de la categoría no permite la utilización de monoplazas actuales por fuera de la competencia oficial.
Será la primera exhibición de un coche de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7; venía de ser campeón de la Máxima.
La inédita foto de Colapinto que publicó Alpine
El cronograma completo de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
9.00 – Apertura Fanzone
11.25 – Entrevista a Franco Colapinto
11.50 – Show musical de Soledad
12.45 – Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012
13.55 – Show musical de Luck Ra
14.30 – Colapinto manejará el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio
15.15 – Colapinto saldrá de nuevo con el Lotus
15.55 – Colapinto vuelve al circuito pero en un bus descapotable
16.15 – Fin del evento
Los lugares para el acceso gratuito para los fanáticos serán dos: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia, que limita con el Jardín Japonés.
Habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos: Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, Figueroa Alcorta y Dorrego.
Será un evento histórico por tratase de la primera vez que un piloto argentino manejará un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.