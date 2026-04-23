Renunció el presidente comunal de Paraje Las Tunas por motivos personales

Hugo Enrique Schinke presentó su dimisión irrevocable ante el Consejo Comunal. Las autoridades locales aseguraron la continuidad institucional y destacaron su compromiso al frente del departamento Paraná.

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El panorama político del departamento Paraná se vio sacudido por la noticia de la renuncia irrevocable de Hugo Enrique Schinke al cargo de presidente comunal de Paraje Las Tunas. La decisión fue confirmada de manera oficial a través de un comunicado emitido por la propia Comuna, donde se detalló que el ahora exfuncionario fundamentó su alejamiento en razones de carácter estrictamente personal.

En la nota dirigida al Consejo Comunal, Schinke formalizó su salida, lo que activó de inmediato los mecanismos previstos para este tipo de situaciones. Desde la administración local resaltaron la labor realizada por el dirigente durante su mandato, poniendo especial énfasis en su compromiso con la comunidad y los aportes efectuados para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la localidad entrerriana.

Tras la acefalía en el cargo ejecutivo, la Comuna informó que se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes para garantizar que no existan interrupciones en la prestación de servicios ni en la gestión pública. El proceso de transición formal ya está en marcha, incluyendo la entrega de documentación clave y el traspaso de responsabilidades a quienes continuarán al frente del gobierno local para asegurar el orden administrativo.

Finalmente, las autoridades de Paraje Las Tunas reafirmaron su voluntad de llevar adelante esta etapa con transparencia institucional y en estricto cumplimiento de la normativa vigente. El objetivo central de la gestión interina será mantener el normal funcionamiento de las dependencias comunales y el respeto por los mecanismos legales mientras se completa el relevo de autoridades.