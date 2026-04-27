Colón: exitoso cierre de la 5ª Feria Binacional de la Industria

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La ciudad de Colón concluyó con éxito una nueva edición de la Feria Binacional de la Industria y la Producción, reafirmando su rol como motor del desarrollo económico en la región. Durante las jornadas del 23 y 24 de abril, el evento no solo funcionó como una vidriera tecnológica bajo el lema de la inteligencia artificial, sino que dio un paso histórico al concretar la participación de empresas de Brasil. Firmas como Vinter y Arkyn Metalmecánica formaron parte del encuentro, estableciendo vínculos comerciales que fortalecen la estrategia de internacionalización impulsada por la gestión local.

El balance positivo de esta quinta edición se sustenta en la generación de espacios de networking y rondas de negocios que permitieron conectar a emprendedores con grandes referentes del sector. Un eje fundamental del encuentro fue la exposición detallada sobre el futuro Parque Industrial Mixto de Colón, un predio de casi 90 hectáreas destinado a transformar la logística regional y atraer inversiones de gran escala. Este proyecto, sumado a la conformación de la Mesa Pro-Agencia para el Desarrollo, busca blindar las políticas productivas para que trasciendan las gestiones y aseguren el crecimiento sostenido de la ciudad.

Desde la organización destacaron que el nivel de vinculación logrado entre el sector público y el privado posiciona a Colón como un polo de innovación abierto al intercambio. Con la confirmación de las empresas extranjeras de regresar para el próximo año, la feria se consolida como una herramienta clave para la creación de empleo genuino, demostrando que la integración binacional es el camino para potenciar la competitividad de la industria entrerriana en el mercado internacional.(Informe Litoral)