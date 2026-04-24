Aranguren: Luis Siebenlist firmó un convenio para fortalecer la planificación territorial

La iniciativa conjunta con el Gobierno de Entre Ríos busca promover un desarrollo urbano sostenible en los municipios y comunas de la microrregión.

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El presidente municipal de Aranguren, Luis Siebenlist, estuvo presente en la ciudad de Nogoyá para la firma de un convenio marco con el Gobierno de Entre Ríos. Esta iniciativa tiene como propósito central fortalecer la planificación territorial en la región, impulsando un modelo de desarrollo urbano que sea ordenado y sostenible. Gracias a este acuerdo, las localidades podrán elaborar diagnósticos técnicos y diseñar proyectos estratégicos que sirvan para orientar de manera eficiente las futuras inversiones públicas y privadas.

La propuesta se destaca por su carácter integrador, ya que involucra un trabajo articulado entre los municipios de Nogoyá, Aranguren, Hernández, Lucas González y General Ramírez. La intención es generar una hoja de ruta compartida que permita abordar el crecimiento de las ciudades con una visión de mediano y largo plazo, garantizando que la expansión de las zonas urbanas cuente con el respaldo de una gestión técnica adecuada y criterios de sostenibilidad ambiental.

Asimismo, el convenio alcanza a las comunas de 20 de Septiembre, Gobernador Febre, Betbeder, Estación Camps, Antelo y Aldea San Miguel, consolidando un bloque regional de trabajo. Con esta firma, las autoridades locales y provinciales apuestan por la cooperación institucional como la herramienta principal para mejorar la organización del territorio y optimizar la calidad de vida de los habitantes de toda la microrregión.(Informe Litoral)