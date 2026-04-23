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Pereda alertó por la crítica situación ante la inminente siembra del trigo

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, alertó que a semanas de iniciarse la siembra de trigo, el sector vinculado al cultivo atraviesa una situación crítica que derivará en una reducción del área sembrada.

El dirigente agropecuario y referente interno del espacio Renovación con Unidad planteó entre las principales causas las retenciones que aún pesan sobre el cereal y los costos que se encarecieron en los últimos meses, acortando el margen a mínimos insostenibles.

«A semanas de comenzar la siembra de trigo, se necesita un cambio de expectativas», apuntó Pereda, al tiempo que encuadró la compleja situación en «las retenciones que agobian -y sobre las que no hay esquema de reducción a la vista-, el incremento del costo del flete entre un 25 y un 30 por ciento, el aumento de los costos de las labores, y la suba del 50 por ciento aproximadamente en los fertilizantes».

Del archivo: Guillermo Bernaudo: «Estamos en el peor de los escenarios»

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