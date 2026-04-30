Paraná: identificaron a dos sospechosos tras una balacera contra una vivienda

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En horas de la tarde de este miércoles, se registró un grave episodio de violencia en las inmediaciones de calle Coco Herbetta, en la zona sur de Paraná. Según pudo conocer Informe Litoral, personal policial intervino en el lugar tras recibir alertas por detonaciones de arma de fuego en la vía pública, lo que derivó en un operativo para resguardar la zona y recolectar evidencia.

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De acuerdo a las primeras averiguaciones, dos personas que se encontraban en el domicilio manifestaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron por el frente y abrieron fuego hacia ellos sin mediar palabra, para luego darse a la fuga rápidamente. Tras el ataque, los efectivos realizaron un rastrillaje por el sector donde localizaron varias vainas servidas de distintos calibres esparcidas en la calle.

Además de los casquillos encontrados, se constató que uno de los proyectiles impactó en un vehículo que estaba estacionado frente a la vivienda. Por el hecho, la Policía ya logró identificar a los hombres sindicados como autores del ataque. La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata y ordenó la participación de la Dirección de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

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