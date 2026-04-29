Confirmaron el cronograma de pagos: el viernes 1 de mayo comienza la acreditación de salarios en Entre Ríos

El Gobierno provincial anunció las fechas para el pago de haberes correspondientes al mes de abril, los cuales se liquidarán de forma escalonada según los montos salariales.

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El Ministerio de Economía de la provincia oficializó el calendario de pagos para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Según se informó, el cronograma de pagos comenzará el viernes 1 de mayo, desarrollándose de manera escalonada para garantizar el orden financiero. Los depósitos se distribuirán en cinco jornadas consecutivas en función de los ingresos de cada agente estatal.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Viernes 1 de mayo: Haberes de hasta 1.160.000 pesos (se acredita el lunes 4).

Martes 5 de mayo: De 1.160.001 a 1.340.000 pesos .

Miércoles 6 de mayo: De 1.340.001 a 1.650.000 pesos .

Jueves 7 de mayo: De 1.650.001 a 2.200.000 pesos .

Viernes 8 de mayo: Más de 2.200.001 pesos.