Parque Industrial de Paraná: un operario murió atrapado tras el vuelco de un camión

El fatal accidente laboral ocurrió este miércoles por la mañana en el predio de una hormigonera; otra persona resultó herida y fue asistida por los servicios de emergencia.

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Una tragedia sacudió las primeras horas de este miércoles en el Parque Industrial de Paraná, donde un trabajador perdió la vida a raíz de un grave accidente laboral. El hecho se registró aproximadamente a las 7:50 de la mañana en un predio ubicado sobre la calle Izaguirre, perteneciente a la empresa Demartin Hormigonera. Según la información preliminar recabada en el lugar, la fatalidad se desencadenó cuando un camión volcó mientras realizaba tareas de descarga, provocando que el operario quedara atrapado debajo de la pesada unidad.

Tras el siniestro, personal de la Comisaría 15 arribó de inmediato al sector y solicitó la intervención urgente de dos ambulancias. Al llegar los profesionales de salud, se confirmó el fallecimiento del trabajador que se encontraba bajo el vehículo y se procedió a la atención de otra persona que resultó lesionada durante el incidente. Actualmente, efectivos policiales y peritos trabajan en el predio para determinar las causas exactas del vuelco y establecer las responsabilidades correspondientes en este lamentable suceso que conmociona al sector socioproductivo de la capital entrerriana.