General Ramírez será sede del lanzamiento provincial de «Escuela y Comunidad»

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El Complejo Educativo Francisco Ramírez de la ciudad de General Ramírez recibirá este jueves 30 de abril el lanzamiento oficial de la nueva etapa del programa Escuela y Comunidad. El acto está programado para las 11 y se encuadra en las resoluciones Nº 0492/25 y Nº 700/25 del Consejo General de Educación (CGE). Esta propuesta alcanza a un total de 625 escuelas públicas y privadas de toda la provincia, con la participación proyectada de 2.250 docentes y alrededor de 30.000 estudiantes que quedarán en condiciones de realizar sus pasantías y prácticas formativas.

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La iniciativa busca formalizar los lazos que las instituciones educativas mantienen con su entorno y proporcionar una mirada integral del conocimiento. Según las autoridades educativas, el encuentro tiene el propósito de consolidar la tarea territorial y profundizar los vínculos con la comunidad mediante la incorporación de socios estratégicos del ámbito público y privado. Durante el año 2025, el programa logró una cobertura de 130.000 alumnos de nivel secundario, de los cuales más de 16.000 concretaron prácticas profesionalizantes, fortaleciendo la transición entre la escuela y el sector productivo.

Actualmente, la red cuenta con 811 convenios activos, lo que demuestra un proceso sostenido de articulación con diversos sectores. En esta etapa que inicia en General Ramírez, se hará hincapié en la innovación pedagógica, curricular y organizacional. El programa facilitará experiencias educativas progresivas desde el primer año de la secundaria, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias en entornos reales. Además, se implementarán nuevas líneas de acción para el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles y la mejora en los mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas.