Frigerio recibió al intendente de Aranguren para avanzar en proyectos productivos y viales

Durante la reunión, los funcionarios abordaron la creación de una expo porcina, la recuperación de un frigorífico provincial y el mantenimiento urgente de la ruta hacia Ramírez.

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Este lunes, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión con el intendente Luis Siebenlist, quien presentó una agenda de trabajo enfocada en potenciar la economía de Aranguren. El tema central del encuentro fue el impulso a la producción porcina, para lo cual el municipio proyecta organizar una exposición sectorial. Con el fin de asegurar el éxito de la muestra, el intendente solicitó formalmente financiamiento a la provincia, destacando la importancia de este evento para los productores locales.

Otro eje fundamental de la charla fue la gestión para la transferencia de un frigorífico provincial que actualmente está inactivo. El objetivo planteado por Siebenlist es recuperar la maquinaria y las instalaciones para ponerlas al servicio de la producción local, logrando así un beneficio directo para los trabajadores del sector y reactivando una infraestructura clave que hoy se encuentra sin uso.

Finalmente, en materia de infraestructura, el intendente manifestó la urgencia de realizar tareas de mantenimiento vial en la ruta que une Aranguren con Ramírez. La intención es intervenir la calzada de forma inmediata para evitar el deterioro profundo de la traza y garantizar la seguridad vial. Tras el cónclave, Siebenlist destacó la receptividad de Frigerio y afirmó que se retira con enormes expectativas por las respuestas favorables obtenidas para su localidad.