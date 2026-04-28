Identificaron a los autores del robo de transformadores en la zona de Tabossi y Las Tunas

Tras una serie de investigaciones y registros fílmicos, el personal policial logró recuperar 35 kilos de cobre que habían sido comercializados en un establecimiento de Viale.

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Personal de la Comisaría de Viale logró esclarecer un hecho delictivo perpetrado el pasado viernes en la zona rural de Tabossi y el Paraje Las Tunas, donde autores desconocidos habían sustraído diversos transformadores eléctricos. La investigación se inició tras la denuncia del robo de los equipos y se centró en el seguimiento de registros fílmicos, lo que permitió a los uniformados identificar con precisión el vehículo en el que se trasladaban los tres delincuentes involucrados en el ilícito.

Las tareas de inteligencia derivaron en un comercio de la ciudad de Viale, lugar donde los sospechosos habían vendido el material sustraído. En dicho local, los agentes policiales lograron incautar alrededor de 35 kilos de cobre, material que había sido extraído del interior de los transformadores dañados. Este hallazgo fue clave para avanzar en la identificación de los responsables y reconstruir la ruta del material robado.

Finalmente, el día sábado se llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Tabossi, ordenado por la justicia, donde se procedió a la identificación formal de los autores del robo. Durante el operativo, la policía logró secuestrar elementos adicionales de interés para la causa, consolidando las pruebas contra la banda que operaba en las zonas rurales del departamento Paraná.(Desde Crespo)