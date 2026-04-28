Argentina recuperó el estatus de país libre de influenza aviar y retomará negociaciones comerciales

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dio por finalizado el último evento de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves comerciales y presentó oficialmente el informe de autodeclaración de país libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). El documento detalla las acciones de vigilancia y control implementadas conforme a la normativa vigente, sustentando el nuevo estatus sanitario que permite a la Argentina reubicarse en el escenario internacional según los estándares del Código Sanitario de los Animales Terrestres.

La medida se tomó luego de que transcurrieran más de 28 días sin nuevos casos desde la culminación de las tareas de despoblamiento, limpieza y desinfección en los cuatro focos comerciales registrados en Ranchos, Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma. Al no detectarse nuevos contagios en establecimientos productivos, el país cumple con los requisitos técnicos para recuperar su condición sanitaria anterior. Este avance es fundamental para que el Senasa retome las negociaciones comerciales con aquellos socios internacionales que exigen estrictamente la condición de país libre para la compra de mercancías aviares.

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Desde el Gobierno Nacional destacaron que este informe no solo funciona como un elemento de transparencia ante los mercados externos, sino que también fortalece la confianza en los sistemas de control locales. Cabe destacar que, durante la vigencia de los brotes, Argentina logró sostener gran parte de sus exportaciones gracias a acuerdos de zonificación y regionalización, pero la recuperación del estatus de país libre garantiza ahora una base sólida para la plena normalización del comercio exterior del sector avícola.