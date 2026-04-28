Entre Ríos fue sede del 2° Seminario Internacional de Avicultura

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) participó activamente del 2° Seminario Internacional de Avicultura, donde expertos y empresarios del sector analizaron los desafíos sanitarios actuales. En este marco, el organismo oficial resaltó que el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la detección temprana han sido claves para minimizar el impacto de la influenza aviar en las granjas. La articulación entre el Estado y el sector privado se posicionó como el eje fundamental para resguardar el estatus sanitario de la región y garantizar la competitividad de las exportaciones.

Además de los aspectos técnicos, en las jornadas se abordó el crecimiento sostenido de la actividad, destacando que el consumo interno en Argentina alcanza los 50 kg por persona al año. Las disertaciones en las sedes de Paraná y Crespo también pusieron el foco en la sustentabilidad, el uso de nuevas tecnologías y el fuerte impacto de la avicultura en la generación de empleo regional, consolidando a la provincia como un polo estratégico para la producción de alimentos a escala global.