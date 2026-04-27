Nogoyá: un motociclista sufrió lesiones graves tras chocar contra un automóvil

El hecho ocurrió anoche en la intersección de Bulevar Sarmiento y Fray Retamar. El conductor del rodado menor sufrió lesiones de carácter grave.

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Según información a la que pudo acceder Informe Litoral, un violento siniestro vial se registró a las 23:00 de este domingo en la zona urbana de la ciudad, dejando como saldo una persona con heridas de consideración.

El accidente tuvo lugar en la intersección de Bulevar Sarmiento y Fray Retamar. En el hecho se vieron involucrados un automóvil Renault Megane, manejado por un hombre de 30 años, y una motocicleta Honda Wave, conducida por un joven de 28 años.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones del caso, ambos vehículos circulaban por el bulevar en sentido norte-sur. La colisión se habría producido en el momento en que el motociclista intentó realizar una maniobra de sobrepaso al automóvil, perdiendo el control y colisionando con el mismo.

A raíz del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo golpes severos. Fue trasladado de urgencia al hospital local (nosocomio San Blas), donde los profesionales médicos confirmaron que presentaba lesiones graves.

En el lugar trabajó personal policial para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades mecánicas del incidente. Actualmente, el joven herido permanece bajo tratamiento médico para seguir la evolución de sus lesiones.