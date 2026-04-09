Millonaria inversión en la ampliación del Hospital de General Ramírez

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las obras de refuncionalización y ampliación del Hospital Nuestra Señora de Luján, que se llevan adelante con fondos provinciales y que demandarán más de 992 millones de pesos.

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El mandatario fue recibido por la intendenta Flavia Pamberger y estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; la directora de Arquitectura, Claudia Benevento; la directora del hospital, Claudia Jeckeln; y el senador provincial Gustavo Vergara, entre otros.

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Cabe señalar que en la década del 90 se inició una obra destinada a Salas de Internación, que luego se abandonó. En el año 2010, se elaboró un nuevo proyecto para refuncionalizar este mismo sector con otros destinos, pero tampoco fue ejecutado. Actualmente, se le da funcionalidad a parte de esa estructura existente, a lo que se suma la obra de ampliación que se encuentra en ejecución desde enero de 2025 y que será para la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Uader, para el dictado de clases.

Tras la recorrida, Colello celebró la reactivación de esta obra «que tiene 30 años de demora», donde el hospital «era un monumento a la desidia y a la dejadez. Apenas en un año, con decisión política del gobernador y de la intendenta, logramos que eso que era una desidia se convierta en una realidad; y pronto, a fin de año, vamos a poder inaugurarla».

Por su parte, la intendenta dijo estar «muy contenta por el acompañamiento permanente, tanto del gobernador como de los ministros»; y valoró que «hoy la provincia esté trabajando e invirtiendo fondos de todos los entrerrianos en una obra tan sensible, como es el hospital, que genera muchas prestaciones, no solo para Ramírez sino para toda la zona, con un equipo de recursos humanos excelente, que realmente se dedica permanentemente a cuidar la salud de todos. Es muy importante, lo sentimos también como un respaldo a la gestión que venimos llevando adelante con muchas dificultades, pero con muchísimo esfuerzo».

Detalles de la obra

El hospital de Ramírez es un efector de referencia para el departamento Diamante y zonas aledañas, que además cumple un rol central como espacio de formación universitaria. En este marco, la intervención prioriza la capacidad operativa del nosocomio, además de fortalecer el vínculo entre el sistema de salud pública y la educación superior.

Los trabajos consisten en dar funcionalidad a la estructura existente para la nueva obra de ampliación que se encuentra en ejecución desde enero de 2025. Se intervienen dos sectores: El sector 1 comprende área administrativa, laboratorios; y espacios para tomografía, rayos x, ecografía y mamografía. En tanto que el sector 2 es una ampliación del edificio, destinado a la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Uader, para el dictado de clases.

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