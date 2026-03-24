Ramírez: avanza la obra de cordón cuneta en la zona del Hospital Nuestra Señora de Luján

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La Municipalidad de General Ramírez continúa con la ejecución de la obra de cordón cuneta en las inmediaciones del Hospital «Nuestra Señora de Luján», donde ya se construyeron 700 metros de los 1.000 previstos en el proyecto original. Esta intervención se complementa con la creación de nuevos estacionamientos y badenes, trabajos diseñados específicamente para optimizar la circulación vehicular y facilitar el ingreso al establecimiento sanitario, dando continuidad a la puesta en valor de la explanada realizada durante el año pasado.

El plan de infraestructura urbana para este sector contempla una etapa posterior que definirá la fisonomía final de la zona con el afirmado y estabilizado de la calzada. Asimismo, el proyecto integral incluye futuras mejoras en la iluminación y tareas de parquizado, con el objetivo de consolidar un entorno más seguro y funcional tanto para los pacientes como para los vecinos que transitan diariamente por el área del hospital.(Informe Litoral)