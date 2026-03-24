Detuvieron a un joven por agredir a su pareja en General Ramírez

El agresor, de 26 años, ya contaba con medidas restrictivas vigentes. La rápida intervención policial permitió asistir a la mujer y trasladar al detenido a la Alcaidía de Diamante.

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Un grave episodio de violencia de género terminó con la detención de un hombre de 26 años en General Ramírez, luego de que personal de la comisaría local interviniera ante una agresión física hacia una mujer. El hecho ocurrió durante la noche de ayer, cuando los efectivos acudieron de urgencia a un domicilio de la ciudad tras recibir el alerta por una situación de violencia en curso.

Al llegar al lugar, los agentes procedieron a la aprehensión inmediata del sujeto, quien resultó ser la pareja de la víctima. Según se expresó a Informe Litoral, sobre el joven ya pesaban medidas cautelares dispuestas previamente por el Juzgado de Paz local, las cuales fueron vulneradas al momento de cometer la agresión. La respuesta de la fuerza de seguridad no solo permitió neutralizar al atacante, sino también brindar contención directa y atención médica a la mujer afectada.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenó el traslado del detenido hacia la Alcaidía Policial de dicha ciudad, donde permanece alojado mientras avanza la sustanciación procesal correspondiente por los delitos de lesiones y desobediencia judicial. Por fortuna, se confirmó que las heridas sufridas por la víctima no revistieron gravedad, aunque continúa bajo seguimiento y protección institucional para garantizar su integridad.