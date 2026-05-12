Ramírez recibió una donación de alimentos que serán destinados a distintas instituciones

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de General Ramírez confirmó la recepción de una importante carga de alimentos para fortalecer el trabajo comunitario en la ciudad. Se trata de una partida de 5,5 toneladas de galletitas que permitirá acompañar la labor diaria de las organizaciones que cumplen un rol fundamental en el tejido social local.

Te puede interesar: Abrieron cupos para el taller de alfabetización digital en General Ramírez

La llegada de estos insumos es el resultado de un trabajo conjunto entre la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante y la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud. Gracias a esta gestión, las 5,5 toneladas de galletitas llegarán de manera directa a diversas instituciones, asegurando que los alimentos alcancen a los sectores que más lo necesitan y que trabajan permanentemente junto a los vecinos de los distintos barrios.(Informe Litoral)