El Gobierno nacional aplicó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar

A través de la Resolución 161/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso un incremento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar. La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca actualizar el poder de compra de los sectores más vulnerables. Esta herramienta, que se acredita de forma automática, continúa funcionando como un complemento esencial de la Asignación Universal por Hijo y otras pensiones no contributivas para garantizar el acceso directo a la canasta básica de alimentos.
El nuevo esquema de pagos establece que las familias con un solo hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes y titulares con hijos con discapacidad percibirán un total de $72.250. Por su parte, aquellos grupos familiares compuestos por dos hijos que cumplan con los requisitos de edad o discapacidad, o embarazadas con un menor a cargo, pasarán a cobrar $113.299 mensuales. Finalmente, para las familias con tres o más hijos o mujeres embarazadas con al menos dos hijos a cargo, el monto de la prestación se elevará a $149.425.
La resolución fundamenta la necesidad de este refuerzo basándose en el impacto que la combinación de la ayuda estatal ha tenido sobre los indicadores sociales recientes. Según los datos oficiales del INDEC que se citan en la normativa, la pobreza en Argentina experimentó una marcada caída, pasando del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo período de 2025. En sintonía con esta tendencia, la indigencia también mostró un retroceso significativo, ubicándose en el 6,3% hacia el cierre del año pasado.
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Desde la cartera de Capital Humano señalaron que fortalecer estas acciones de asistencia directa es una prioridad para consolidar el bienestar social alcanzado en este periodo de estabilización macroeconómica. Al tratarse de una prestación de carácter automático, los beneficiarios verán reflejado el incremento en sus cuentas bancarias según el cronograma de pagos habitual sin necesidad de realizar trámites adicionales, manteniendo su destino exclusivo para el consumo alimentario.