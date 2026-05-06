Reprogramaron las paritarias estatales y docentes: se realizarán este jueves

La Secretaría de Trabajo postergó los encuentros por motivos de agenda y las reuniones se llevarán a cabo en horas del mediodía y la tarde.

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La Secretaría de Trabajo de la provincia confirmó la reprogramación de las audiencias paritarias que estaban previstas para este miércoles. Según se informó oficialmente, debido a cuestiones de agenda, los encuentros con los representantes gremiales se trasladaron para este jueves: la reunión con los sindicatos estatales UPCN y ATE será a las 12:30, mientras que la paritaria con los gremios docentes se realizará a las 15:00.

En cuanto a la postura de los trabajadores estatales, desde UPCN señalaron que el objetivo principal es que el Ejecutivo sostenga el compromiso de no incluir montos no remunerativos en la oferta. Además, el gremio planteará un esquema de blanqueo progresivo de las sumas fijas otorgadas en acuerdos anteriores, buscando una recomposición que responda a la evolución de la inflación para sostener el poder de compra de los salarios.

Por su parte, la representación de ATE llevará un pliego que incluye tanto la recomposición salarial como demandas específicas sobre condiciones de trabajo. Entre sus puntos destacados se encuentra el pedido de actualización de asignaciones familiares, viáticos y adicionales por horario atípico, junto con el reclamo por ropa de trabajo y el reconocimiento de títulos de posgrado. También insistirán en la revisión del valor de las horas para el sector de Enfermería y la situación de los salarios frente al costo de la Canasta Básica Total.

Este nuevo llamado se produce tras un antecedente de falta de acuerdo en la negociación anterior, donde el incremento vigente fue establecido mediante un decreto. Las partes volverán a sentarse a la mesa de negociación este jueves con el fin de analizar las propuestas técnicas y salariales para el sector público y el personal de la educación.