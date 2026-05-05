Paraná: detuvieron un joven con una pistola de guerra tras un allanamiento policial

El operativo se desarrolló en calle República de Siria por una denuncia de lesiones. La policía secuestró un arma calibre .45 y más de cincuenta balas de diversos calibres.

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Una investigación por un episodio de violencia derivó en un importante secuestro de armas y municiones este martes en la zona oeste de Paraná. El procedimiento fue liderado por el personal policial en una vivienda de la calle República de Siria, donde los uniformados buscaban elementos relacionados a una causa por lesiones. Al ingresar al domicilio, los agentes se encontraron con un panorama que superaba las sospechas iniciales, logrando neutralizar armamento de alto poder de fuego.

Según pudo saber Informe Litoral, el resultado de la requisa fue calificado como positivo tras el hallazgo de una pistola calibre .45 auto, un arma de gran calibre que se encontraba operativa. Además del arma, los efectivos incautaron un cargador con ocho cartuchos y una importante reserva de munición consistente en veinticuatro cartuchos .45 auto y treinta cartuchos calibre 9x19mm, estos últimos pertenecientes a armas de uso oficial o civil condicional.

Ante la gravedad del material encontrado en el inmueble, la Fiscalía en turno dispuso la detención de un joven de 18 años que se encontraba en el lugar. El sospechoso fue trasladado hacia la dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa por la tenencia ilegal del armamento de guerra y los hechos de violencia que dieron origen al operativo.