Entre Ríos presentó un plan integral de capacitación para combatir los incendios rurales y forestales

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego y su Brigada de Respuesta Ambiental, oficializó su propuesta de manejo integral del fuego para fortalecer las capacidades preventivas y de control ante emergencias ambientales. El programa se desarrolla en colaboración con el Sistema Nacional del Fuego, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias, y busca optimizar la intervención en escenarios de incendios rurales, forestales y de interfaz.
La planificación se estructuró a partir de un relevamiento territorial que permitió identificar las zonas críticas de la provincia. Además, se tuvieron en cuenta las demandas específicas de municipios, cuarteles de bomberos, brigadistas, áreas naturales protegidas e instituciones educativas agrotécnicas, con el objetivo de dar una respuesta adaptada a cada región.
El esquema de capacitación se divide en dos grandes ejes de acción. El primero de ellos se centra en la prevención como herramienta clave para anticiparse a los escenarios más complejos y preparar a las comunidades antes de las temporadas de mayor peligro. El segundo eje profundiza en las técnicas de combate mediante módulos operativos diseñados para mejorar la coordinación en el terreno y garantizar la seguridad de los equipos de emergencia.
El cronograma prevé un total de dieciocho instancias formativas que abarcan talleres teórico-prácticos sobre el uso de medios aéreos, combate de incendios forestales, cartografía, navegación terrestre, operaciones en zonas de interfaz y protocolos de quemas prescriptas. Esta formación busca reducir los tiempos de respuesta y minimizar los daños ambientales y productivos.
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Desde la Dirección del Plan Provincial de Manejo del Fuego destacaron que la capacitación continua es un pilar fundamental para fortalecer la resiliencia en el territorio y enfrentar escenarios cada vez más complejos. La iniciativa se encuadra en los lineamientos de la Ley Provincial 9.868 de Manejo del Fuego, y las organizaciones interesadas en sumarse a la propuesta podrán gestionar fechas o consultas a través del correo oficial [email protected].