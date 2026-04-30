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Nogoyá: robó llaves tubo, las vendió y el comprador se las entregó a la Policía

El acusado de hurto es un hombre de 30 años, quien ya había vendido las herramientas a un joven de 21. La Policía lo descubrió y tuvo que entregar los elementos que seguramente compró a bajo precio.

En Nogoyá la Policía secuestró elementos que habían sido hurtados. De acuerdo al parte policial enviado a Informe Litoral, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó tareas investigativas y relevamientos fílmicos logrando identificar al presunto autor, un hombre de 30 años. Sin embargo, este ya había vendido las llaves tubo.

No obstante, se descubrió quién era el comprador, en este caso un joven de 21 años, quien tras ser entrevistado, hizo entrega de las llaves, por lo que se procedió al formal secuestro.

Se prosiguen diligencias de rigor con conocimiento de la Fiscalía en turno, y se realizó restitución de los efectos secuestrados a su propietario.

Del archivo: Paraná: robó una moto de 250cc, no pudo arrancarla y la policía la recuperó

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