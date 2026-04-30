Suben las temperaturas y hay leves chances de chaparrones para el viernes

La jornada comenzó con niebla en algunos lugares pero el sol prevalecerá durante el día. Las temperaturas superarán los 20 grados. Qué pasará el Día del Trabajador.

Facebook Twitter WhatsApp

En Paraná y la zona, la jornada comenzó con presencia de neblina en las primeras horas, lo que reduce la visibilidad y marca un arranque fresco. Con el correr de la mañana, el fenómeno tiende a disiparse y da paso a un cielo parcialmente nublado.

Durante el día, el comportamiento será parejo: la mañana se mantendrá con nubosidad variable y la temperatura rondará los 10°. Hacia la tarde el termómetro mostrará una recuperación, alcanzando valores cercanos a los 23°, con cielo parcialmente nublado. Por la noche, las condiciones seguirán estables, con leve descenso térmico y sin cambios significativos en el estado del tiempo.

En el resto de Entre Ríos, se espera un panorama similar, con neblinas matinales y luego nubosidad parcial durante el día. En La Paz, temperaturas entre 10° y 24°. En Victoria y Gualeguay, registros entre 6° y 24°, con amplitud térmica marcada. En el este provincial, Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay tendrán valores entre 9° y 23°, con cielo parcialmente nublado. Por su parte, en Concordia se esperan temperaturas entre 10° y 25°, con condiciones estables y leve aumento térmico por la tarde.

Cómo continuará el tiempo

Para mañana viernes se espera un cambio en las condiciones, con el regreso de la inestabilidad. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y, a partir de la mañana, aparecerán chaparrones que se mantendrán durante la tarde y la noche, con probabilidades entre el 10 y el 40%.

Las temperaturas oscilarán entre 15° y 24°, con un ambiente templado pero más húmedo. El viento será leve a moderado, rotando del norte al sur hacia el final del día. Se recomienda tener a mano el paraguas, especialmente en la segunda mitad de la jornada.

Del archivo: Coopar concretó su tercera exportación de colza a Uruguay y proyecta alcanzar los 85 mil kilos