Paraná: robó una moto de 250cc, no pudo arrancarla y la policía la recuperó

El delincuente sustrajo el vehículo frente a un comercio de calle Churruarín, pero al no tener las llaves debió esconderlo en un predio cercano donde fue hallado.

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Un delincuente se vio obligado a abandonar sus planes tras robar una motocicleta de alta gama en la zona de calles Sargento Cabral y Churruarín de la capital entrerriana. Supo Informe Litoral que la víctima dejó su Yamaha XTZ 250cc estacionada sin medidas de seguridad frente a un local comercial y, al regresar, constató que el vehículo había desaparecido. Sin embargo, el robo se topó con un obstáculo insalvable: el rodado no tenía colocada la llave de encendido, lo que impidió que el autor pudiera ponerla en marcha.

Esta limitación técnica obligó al ladrón a trasladar la moto a pie, lo que permitió que el personal policial orientara el rastrillaje en un radio cercano al lugar del hecho. Tras realizar diversas averiguaciones, los uniformados lograron localizar la unidad oculta en un complejo de departamentos situado a pocas cuadras. Con la autorización del propietario del predio, la policía ingresó y constató que el vehículo estaba allí sin ocupantes custodiándolo, procediendo a su recuperación inmediata. Por orden de la fiscalía, el rodado fue secuestrado y entregado nuevamente a su dueño.