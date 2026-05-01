Día del Trabajador con tiempo inestable en Entre Ríos: cómo estará el fin de semana

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El feriado por el Día del Trabajador comenzó en Paraná y la región con cielo algo nublado, una temperatura de 15.4° y condiciones de calma en el viento, lo que deja una sensación térmica estable en las primeras horas. La humedad se mantiene en torno al 81%, con buena visibilidad. Un arranque sin sobresaltos, aunque con señales de inestabilidad en el horizonte.

Con el correr de la jornada, el tiempo irá mostrando mayor dinamismo. Se esperan tormentas aisladas tanto durante la mañana como en la tarde, con probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40%. La temperatura subirá hasta unos 25° en horas centrales, mientras el viento del norte rotará al sur, con intensidades entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el escenario seguirá inestable, aunque con tendencia a chaparrones más dispersos y una temperatura que descenderá a 19°.

En el resto de la provincia, el panorama será similar, aunque con matices. En La Paz se espera una jornada con inestabilidad y temperaturas entre 14° y 25°. En Victoria y Gualeguay, el día comenzará con nubosidad y evolucionará hacia lluvias aisladas por la tarde, con registros entre 13° y 25°. En Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay, las condiciones serán parecidas, con máximas de hasta 24° y probabilidad de precipitaciones. Concordia, en tanto, presenta el escenario más inestable: rige un alerta amarillo por tormentas y se esperan lluvias con mayor probabilidad —alcanzando hasta un 70%— y temperaturas entre 14° y 25°.

Cómo se presentará el fin de semana

Para mañana sábado se prevé una mejora en las condiciones. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, pero irá abriendo hacia la mañana y tarde con nubosidad variable. Se esperan ráfagas del sector sur que rondarán los 40 y 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 14° de mínima y 21° de máxima. El domingo continuará en la misma línea, con tiempo estable, algo de nubosidad y temperaturas entre 9° y 20°, consolidando un cierre de fin de semana más tranquilo.

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