Detuvieron en Colonia Ensayo a un hombre que era buscado por presunto abuso sexual

El operativo se realizó durante un control preventivo en la ruta 11, donde la policía identificó a un sujeto de 44 años que contaba con un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantía de Paraná.

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En el marco de los operativos de prevención que viene desarrollando la Comisaría de Colonia Ensayo, los efectivos policiales lograron capturar anoche a un hombre que se encontraba prófugo. Según se expresó a Informe Litoral, la intervención se produjo mientras el personal realizaba tareas de identificación de personas y vehículos en cercanías de un local comercial ubicado a la vera de la Ruta Provincial 11, una zona donde se han intensificado los retenes rotativos para brindar mayor seguridad a los loteos que integran la localidad.

Al verificar los datos del sospechoso en el sistema, los uniformados constataron que sobre el individuo, un hombre de 44 años con domicilio en la ciudad de Paraná, pesaba una orden de detención activa. El pedido de captura había sido solicitado formalmente por el Juzgado de Garantías de la capital provincial en relación a una causa que investiga presuntos delitos contra la integridad sexual.

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Tras confirmar la vigencia del requerimiento, se informó la situación a las autoridades judiciales competentes. Desde el magistrado interviniente se dispuso el traslado inmediato del detenido hacia la Alcaidía de Tribunales en Paraná, donde quedó alojado a disposición del órgano solicitante.