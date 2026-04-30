Paraná invita a disfrutar del fin de semana largo con ferias, gastronomía y paseos turísticos

Paraná se posiciona como uno de los destinos más convocantes de la región, en especial por sus atractivos naturales y una oferta diversa enfocada en actividades para conmemorar el Día del Trabajador.
Si bien habrá múltiples propuestas, las Ferias con gastronomía tendrán un fuerte protagonismo: el viernes 1° de mayo se reeditará el ciclo Sabores de las Ferias en el Mercado Sud (calles Perón y Villaguay) y en la Feria de Salta y Nogoyá.
La Municipalidad, además, invita a participar de los Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”, una oportunidad para descubrir sitios emblemáticos de la ciudad a través de un circuito guiado que rescata el legado histórico y el patrimonio de la capital provincial.
La actividad continuará el sábado 2 de mayo con el Recorrido Musical Cuarteto de Vientos en la peatonal San Martín. El cronograma culminará el domingo 3 de mayo con experiencias al aire libre y un evento cultural en el Teatro Municipal 3 de Febrero.
Viernes 1°
SABORES DE LAS FERIAS
Mercado Sud
10 a 14
Gran chocolatada por el Día del Trabajador
Locro: 343-6215977
Asado con cuero: 343-3010777
SABORES DE LAS FERIAS
Feria Salta y Nogoyá
10 a 14
Peña Obrera con Grupo Trinchera – 13.00
Parientes del Bar (locro y empanadas): 343-507632
Asado a la Estaca: 343-5333600
Puesto 41 (locro): 343-4483029
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Parque Urquiza (Salidas: Monumento a Urquiza)
15
Sábado 2
GRAN PAELLA
Letras corpóreas de Paraná
(Costanera Alta)
Inicio 8 hs
Valor del plato: $15.000
Organiza Club Tilcara
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
PARANÁ BUS TURÍSTICO
Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena
10:30
Tarifas: adultos $6.200 | menores de 12 años $5.300
jubilados acreditando carnet $5.500
Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida
FERIA LAGO ENCANTADO
Especial Día del Trabajador
Parque Gazzano
12 a 20
Participarán emprendedores de la zona
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Plaza San Miguel (Salidas: Zona Fuente)
15
ISLOTE CURUPI
Salidas: desde el Puerto de Embarque para
Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)
16
Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040
Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000
RECORRIDO MUSICAL CUARTETO DE VIENTOS
Peatonal San Martín, inicia en La Paz y
finaliza en Gualeguaychú
17
ATARDECERES EN EL CEMENTERIO
Cementerio de la Santísima Trinidad
19
Domingo 3
FERIA PERIURBANA
Especial Día del Trabajador
Parque Botánico Leandro N. Alem
9 a 18
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
PARANÁ BUS TURÍSTICO
Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena
10:30 y 16
Tarifas: Adultos $6.200 | Menores de 12 años $5.300
Jubilados acreditando carnet $5.500
Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida
FERIA LAGO ENCANTADO
Especial Día del Trabajador
Parque Gazzano
12 a 20
Participarán emprendedores de la zona
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Plaza 1º de Mayo (Salidas: Monumento
San Martín)
15
ISLOTE CURUPI
Salidas: desde el Puerto de Embarque para
Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)
16
Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040
Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000
DETRÁS DEL TERCIOPELO ROJO
Teatro Municipal 3 de Febrero
25 de junio 60
Entradas por boletería del Teatro
Generales $16.000
Organiza Consciente In Producciones